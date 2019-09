Moradores Reclamam Sobre Árvore Morta No José Borelli

Por meio de contato com a equipe do O Regional, um morador do Conjunto Habitacional José Antônio Borelli reclamou, na última quinta-feira, dia 12 de setembro, sobre uma árvore morta que estava atrapalhando os moradores do local.

A árvore, que é de grande porte, chegava a cobrir a iluminação pública das ruas. “A árvore tá morta e tá atrapalhando muito a gente, não tem mais motivo pra ela estar aí. Poderia cortar e plantar uma nova no lugar e ter os devidos cuidados”, ressalta o morador. A mesma foi marcada com tinta vermelha pelo próprio morador, para servir de alerta.

Resposta

Com essa informação, a redação do O Regional entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Catanduva para saber mais sobre o caso. A resposta, que veio da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, foi a se­guinte: “A Se­cretaria de Me­­­­io Ambiente e­ A­gri­cultura esclarece que desconhece o fato citado pela reportagem. Uma equipe realizará a vistoria nesta sexta-feira, dia 13. As árvores de imóveis e espaços públicos recebem manutenção periodicamente e o acompanhamento é feito pelos próprios fiscais. Caso o imóvel citado pela reportagem seja particular, o setor explica que não realiza a extração de árvores. O dono do imóvel pode solicitar a autorização à Secretaria de Meio Ambiente e, a partir da resposta positiva, contratar funcionário para realizar o serviço. A fiscalização de poda e corte de árvores também é realizada com fre­­quência, mas o setor conta com o apoio da população, que ­po­de realizar denúncia de ­for­­­ma anônima diretamente ­no telefone 0800-772-9152 ou ­pelo aplicativo Ouvido­­­­ria Catan­duva, disponível para ­todos os tipos de celulares”.

