Moradores Reclamam do Transtorno Causado Pela Ampliação de Vagas na Rua Bahia

Nesta semana foi iniciada a ampliação das vagas de estacionamento na rua Bahia, entre a Pará e Maranhão. Com isso, os motoristas podem estacionar nos dois lados da via. A medida atende solicitação feita pelo Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio) após reunião com o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa.

Moradores do local procuraram o jornal O Regional alegando que a medida foi tomada sem uma consulta aos moradores da região, além disso, devido ao grande fluxo de veículos, os inquilinos da área central tem enfrentado dificuldades para trafegar. “Com o aumento do fluxo de veículos na cidade, estamos com dificuldade de entrar e sair do condomínio, a maioria dos motoristas não permite que você saia da garagem e fica em cima da calçada atrapalhando os pedestres que reclamam de impedir a passagem dos mesmos. Para entrar no condomínio você obrigatoriamente tem que estar do lado direito da via, senão o motorista não consegue fazer a conversão, abrindo o estacionamento do lado esquerdo, vai ficar muito complicada a manobra, o morador vai demorar mais tempo para manobrar e o trânsito vai parar. Há uns anos atrás, foi retirado esse estacionamento justamente por causa do fluxo de veículos ficar muito lento, imagina hoje com o aumento significativo de veículos circulando”, informou Amaury Souza Leite Junior, síndico de um dos edifícios.

Ainda segundo o síndico, que representa os moradores do local, não há uma sugestão para melhorias, à solução seria extinguir as vagas ampliadas. “Conversando com moradores, não encontramos uma solução para conciliar estes três pilares (comerciantes, consumidores e moradores), pelo que notamos, a abertura de mais ou menos 15 vagas nestes dois quarteirões, não vai salvar o comércio da cidade, motivo pelo qual, a maioria dos carros e motos que estão estacionados na região central da cidade, é de funcionários do comércio”, completou. Em nota ao O Regional, a Prefeitura de Catanduva informou que a liberação de vagas ocorrerá de forma experimental e passará por análise. “Nesse primeiro momento, a liberação de vagas, dos dois lados da via, ocorrerá de forma experimental e passará por análise do impacto que pode ser gerado para o trânsito daquela região. Em paralelo, foi ampliada a demarcação rebaixada dos edifícios e os Agentes Fiscalizadores de Trânsito (AFTs) vão ficar de forma mais intensiva nessa região.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local