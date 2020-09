Moradores Reclamam de Lixo e Abandono na Praça Domingos Borges da Costa

Moradores do bairro Higienópolis, es–tão enfrentando problemas em relação ao acúmulo de lixo em uma praça da região. Além dos resíduos, o local apresenta mato alto e sinais de abandono.

De acordo com um dos munícipes, falta fiscalização no bairro. “O descarte de lixo acontece em qualquer horário do dia, não tem ninguém pra fiscalizar e inibir o pessoal de fazer isso. Com isso, aparecem bichos, muito mau cheiro”, disse.

No local é possível encontrar sacolas de lixo, entulho e lixeiras danificadas. O acúmulo de lixo aumenta os riscos de aparecerem escorpiões, ratos e outros animais transmissores de doenças, além de objetos que podem acumular água, aumentando também o risco de proliferação do mosquito da dengue.

Em resposta ao O Regional, a Prefeitura de Catanduva encaminhou a seguinte nota: “ A Prefeitura de Catanduva reforça a importância da denúncia de atos de vandalismo em espaços públicos. A praça citada pela reportagem também foi alvo dessa prática que depreda bens que são voltados para o bem da própria população. O telefone 153 da GCM está disponível para denúncias, assim como o aplicativo Ouvidoria Catanduva, disponível para todos os tipos de celulares. A substituição das lixeiras no local está no cronograma de serviço da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e de acordo com a previsão, será feita entre os próximos 10 e 15 dias.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local