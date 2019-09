Moradores Reclamam de Larvas no Campinho do Tarraf I

Na semana passada circulou nas redes sociais um vídeo onde mostrava água parada no campinho de futebol localizado no Jardim Tarraf I. Muitos moradores que comentaram o vídeo disseram assustados com medo das larvas que poderiam ser de dengue, além disso, o local é frequentado por muitas crianças.

Alguns comentaram no post do vídeo que os próprios agentes de saúde informaram aos moradores que o local estava com larvas. Outros indignados deixaram seus comentários que não tinha como os moradores cuidarem de seus quintais e a Prefeitura não ver como estão os locais que ela deve cuidar.

Também houve comentários que criticam a ação de pessoas que moram perto do local que jogam entulho e sujeira no campinho, deixando bem claro que as pessoas também devem preservar o local.

A equipe de reportagem do O Regional entrou em contato com a Prefeitura de Catanduva sobre o assunto que imediatamente já resolveu o caso, em nota explicou:

“Em vistoria ao campinho, a EMCAa constatou que as larvas na poça são de culex, o pernilongo doméstico. A equipe acionou a Secretaria de Obras e Serviços para a devida manutenção, com abertura de uma vala para escoar a água”.

Ainda na semana passada, na quinta-feira (12) o Ministério da Saúde lançou a campanha publicitária de combate ao mosquito Aedes Aegypti. O objetivo é conscientizar os gestores estaduais e municipais de saúde e toda a sociedade sobre a importância de se organizarem antes da chegada do período chuvoso no combate ao surgimento de novos criadouros do mosquito. Com o slogan “E você? Já combateu o mosquito hoje? A mudança começa por você”. A campanha que acontece sempre em novembro se adiantou neste ano para que pudesse ter um combate mais eficiente bem antes do inicio do período das chuvas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local