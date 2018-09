Moradores Reclamam de Boca de Lobo Que Tem Causado Acidentes

Moradores do bairro Vila Bela tem reclamado de uma boca de lobo que tem causado acidentes na Rua Professor Carlos Iafelice. Segundo os moradores, as grades estão espaçadas e pessoas já caíram no buraco. Os munícipes afirmam que já fizeram a reivindicação na Prefeitura de Catanduva, mas que até o momento nenhuma medida foi tomada.

Conforme informações dos moradores que ligaram para a redação de O Regional, o caso tem se agravado a cada dia e o local apresenta risco também para as crianças e aos animais.

“Nós já ligamos na prefeitura e informamos que um senhor caiu no buraco e ficou com o pé machucado. A grade está muito aberta e eu também tropecei neste local. Tenho criança pequena e animais, já pensou se meu filho cai no buraco e se ele se machuca? Ou se meu cachorrinho cair e morrer. Ele é filhote. Vão esperar algo mais grave ainda acontecer? Estou que não aguento de dor na minha perna depois que tropecei nessa boca de lobo”, informa um morador do bairro.

Além do morador, um motociclista que fazia entregas no bairro teve o pneu da motocicleta preso nas ferragens e relatou a situação a reportagem.

“A gente nem imagina que a boca de lobo vai estar aberta desse jeito e eu vinha distraído procurando o número da casa para fazer uma entrega e a hora que vi, o pneu da moto ficou prensado na boca de lobo, quase que cai e tive a roda torta, sorte que deu para continuar andando até chegar em uma borracharia. É um absurdo. Será que ninguém vê isso? E os meus danos quem vai pagar”, cita o motociclista.

No começo deste ano, uma senhora teve a perna presa em uma canaleta na Praça da República. O caso chamou a atenção dos pedestres, que no momento da queda, prestaram os primeiros socorros a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou o atendimento junto ao SAMU que socorreu a vítima.

Na época a vítima, em entrevista ao O Regional, contou que a dor era insuportável e que nunca imaginou ficar presa em um bueiro. Os bombeiros afirmaram que esse tipo de ocorrência foi inusitado já a que envolver boca lobo é comum.

OUTRO LADO

A Prefeitura de Catanduva foi questionada pela reportagem, mas até o momento não obteve retorno.

Karla Sibro

Da Reportagem Local