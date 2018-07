Moradores reclamam da falta de eco pontos da coleta seletiva em Catanduva. Segundo os munícipes, os pontos localizados no Jardim do Bosque e no Agudo Romão não estão mais no local. A Prefeitura de Catanduva informa que os pontos voltarão aos locais no prazo de 180 dias. Por conta da mudança da empresa responsável pelo serviço houve a necessidade da adequação.

De acordo com os moradores dos bairros, há dias vão até os pontos de entrega voluntária (PEV’s) para levar o material e não os encontram e não sabem onde deixar o material reciclado.

“Já cansei de ir lá ao ponto do Jardim do Bosque e nada. A gente fica sem saber, será que não vai ter mais? Por que os ecos pontos não estão lá? Por isso que ligamos ai na redação do jornal para vocês nos falarem o que está acontecendo”, diz um morador que prefere não se identificar.

Outro munícipe do bairro Agudo Romão também ligou na redação de O Regional para saber onde estão os pontos de coleta.

“A coleta seletiva não existe mais? Porque no meu bairro Agudo Romão não fica mais naquele local que tinha aqui no bairro, será que não tem mais? Será que a prefeitura o tirou porque acabou a coleta seletiva. Ninguém sabe falar nada para nós. Já liguei na prefeitura e ninguém soube falar nada a respeito”, comenta outro munícipe.

A reportagem questionou a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) que esclareceu que a coleta continua e que a nova empresa que assumiu o serviço tem seis meses para recolocá-los.

“A SAEC esclarece que não houve interrupção no serviço de coleta seletiva porta a porta. O trabalho, realizado por empresa terceirizada, é feito de segunda-feira a sábado, em dois períodos. Para contemplar todos os bairros, a coleta foi dividida em 13 setores. O dia e horário pode ser verificado no site da SAEC, no endereço www.saec.sp.gov.br. Os pontos de entrega voluntária (PEV’s) são de responsabilidade da empresa que administra o serviço, que tem prazo de seis meses – conforme contrato – para a instalação dos equipamentos. Até o fim do período, Catanduva contará com 30 pontos de entrega voluntária. Até agora, cinco já foram instalados. Os locais são:

– Rua Natal, próximo à Secretaria de Assistência Social

– Praça do Aeroporto

– Avenida São Domingos, na esquina com a rua Pará

– Jardim dos Coqueiros

– Centro de Educação Ambiental (CEA), no Jardim do Bosque

A população pode optar por aguardar a passagem do caminhão da coleta seletiva, porta a porta, no dia agendado em seu bairro, ou depositar o resíduo em um dos PEV’s já instalados”, informa.

Karla Sibro

Da reportagem local