Moradores do Solo Sagrado Serão Atendidos Em Posto de Saúde Sem Hora Marcada

Moradores do Solo Sagrado e bairros próximos serão atendidos na Unidade Básica de Saúde Dr. Alcione Nasorri sem a necessidade de marcar consulta. A informação é da assessoria de comunicação da prefeitura que ressalta o objetivo de aumentar os atendimentos de demandas imediatas, solucionando o caso de cada paciente no mesmo dia da queixa e reduzindo, inclusive, atendimentos de menor grau de urgência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A mudança faz parte de projeto recentemente implantado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Acesso Avançado.

Enfermeiros capacitados ou o médico clínico geral são responsáveis para o funcionamento do novo método, pois recebem e avaliam cada indivíduo que chega à unidade. Caso o profissional identifique que um quadro necessita de atendimento específico, o paciente será agendado para o mesmo dia ou para a disponibilidade mais próxima. Os encaminhamentos aos especialistas seguem com o fluxo normal.

Outra novidade é que o turno extra na UBS Solo Sagrado deixou de ser apenas às quartas-feiras. A unidade teve seu horário de funcionamento estendido até às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

A alteração visa atender os pacientes que, por motivos diversos ou de trabalho, não conseguem comparecer à unidade durante o horário de expediente.

O Centro de Reabilitação Integrada (CRI) do Solo Sagrado também teve seu horário de atendimento estendido. As consultas seguem com fluxo normal de agendamento e a rotina de trabalho será até às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

A exclusão de agenda já foi realizada também em outros bairros. No Nova Catanduva, o procedimento foi implantado no final de agosto. As unidades do Jardim Alpino e da Vila Lunardelli também funcionam sem hora marcada.

O Jardim Alpino foi o primeiro a ter mudança na forma de atendimento.

A decisão em iniciar na USF Alpino se deu após análise das informações fornecidas pela equipe, que registrou alto índice de faltas nas consultas e grande procura pelos atendimentos espontâneos. Os pacientes foram orientados sobre o novo procedimento e como será seu funcionamento.

A Secretaria de Saúde e a Organização Social Mahatma Gandhi têm a intenção de estender este projeto para outras unidades com o mesmo perfil.

Karla Konda

Editora Chefe