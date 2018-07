Moradores do Santa Paula Pedem Varrição de ruas no Bairro

Os moradores do Santa Paula não se conformam que o serviço de varrição pública não passa no bairro há um ano e meio. Os munícipes alegam que pagam impostos como todos os outros catanduvenses e não usufruem do serviço. A Prefeitura de Catanduva informa que após a retomada no início do ano passado, somente algumas ruas e principais avenidas recebem o serviço público de limpeza.

O comerciante Cícero Dias fez um vídeo e mandou para a redação de O Regional, por meio do aplicativo de conversação, para mostrar a sujeira que se encontram algumas ruas do bairro.

“A prefeitura na legislação atual cancelou o serviço e a situação ficou difícil para alguns moradores. Essa rua em questão é a Rua Abaeté, no Residencial Santa Paula em frente de uma área de preservação permanente (APP). Os moradores até tentam fazer a varrição, mas haja vassoura e sacos para jogar tantas folhas. E como se não bastasse a sujeira, as folhas que ficam nas margens das guias acumuladas ainda viram pequenos focos de incêndio quando algum pedestre passa e atira uma botica de cigarro acesa”, informa Dias.

Segundo o comerciante, a população já reivindicou a volta da varrição na Secretaria de Meio Ambiente, mas nada foi resolvido. Eles criticam que pagam pelo serviço que não é executado.

“O Meio Ambiente diz que não há previsão de retomada do serviço, que atualmente só estão contemplados alguns bairros e ruas. Geralmente região central e Jardim Aeroporto. Afinal o carnê de cobrança de lixo vem para todos munícipes e não apenas para alguns atualmente contemplados. Um absurdo”, conclui.

A Prefeitura de Catanduva por meio de nota explica: “A varrição de rua foi retomada pela Prefeitura de Catanduva no início do ano passado, da mesma forma como já era feita anteriormente, desde a Rua Ceará até a Amazonas e da Rua Rio de Janeiro até a Teresina, além das principais avenidas do município. As demais ruas de Catanduva não são contempladas com o serviço”, constata a prefeitura.

Karla Sibro

Da Reportagem Local