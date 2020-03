Moradores do Parque Glória Reclamam de Buracos nas Ruas do Bairro

Após as chuvas de Fevereiro na cidade, os buracos nas ruas e calçadas têm sido motivo de reclamação. A Equipe do Jornal O Regional recebeu denúncias na Rua Belmonte, no Parque Glória V sobre diversos buracos no local. Além do asfalto irregular, o trecho se tornou perigo para pedestres e motoristas. “Eu fui na Ouvidoria da Prefeitura no dia 03 de Fevereiro, fiz a solicitação e abriam a ordem de serviço com urgência. Após uns 15 dias eu retornei porque não haviam tomado uma providência, informaram que a OS estava em aberto”, explicou um dos moradores. Devido à profundidade dos buracos no pavimento, o local ficou com acúmulo de água. “O buraco em frente à minha casa ficou muito grande e devido às chuvas intensas tem piorado. Ultimamente não tenho conseguido guardar o carro na garagem por causa da profundidade do buraco, isso causa um receio da calçada ceder e agravar ainda mais o problema. Estou à espera da solução desse problema há mais de um mês, além risco de alguém se machucar ao pisar no buraco a água parada pode ser um ambiente propício para o mosquito da dengue, estou fazendo a minha parte, colocando sal para que não haja proliferação do aedes”, finalizou.

Em nota ao O Regional a Secretaria de Obras e Serviços informou que a obra será feita até a próxima segunda-feira, 09. “A Secretaria de Obras e Serviços informa que a manutenção no local está no cronograma. As equipes estão percorrendo diversos bairros da cidade para realizar o tapa-buraco. O reparo será executado entre esta sexta-feira, dia 5, e a próxima segunda-feira, dia 9.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local