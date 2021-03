Moradores do Esplanada Reclamam da Obstrução na Rede de Esgoto Após Desinsetização

Na semana passada, a Prefeitura de Catanduva em parceria com a empresa Ultra-Rápida, iniciou o serviço de desinsetização no Residencial Esplanada.

O trabalho foi executado em toda a rede de esgoto, com o objetivo de controlar animais peçonhentos, como escorpiões.

O Jornal O Regional recebeu reclamações de moradores do bairro, eles alegaram que após o serviço de desinsetização, a Prefeitura não realizou o reparo nas obstruções da rede coletora de esgoto.

“Vieram aqui no Residencial Esplanada pra fazer a desinsetização, quebraram as tampas dos esgotos, mas não fecharam. O pessoal já não tem dinheiro para pagar as dívidas muito menos para arrumar isso, eu já consertei uma vez, agora eles vêm aqui e deixa uma bagunça dessa”, informou uma moradora do local.

Em nota ao O Regional, a Prefeitura enviou a seguinte nota. “O reparo será executado ao final do serviço em andamento.”

A previsão do término do serviço não foi divulgada, porém a Prefeitura divulgou que a Secretaria de Assistência Social também se aproximou das famílias para conhecer suas principais necessidades. Posteriormente à limpeza da rede de esgoto, outras ações serão executadas no bairro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local