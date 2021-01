Moradores do Bairro Nova Catanduva I Reclamam de Infestação De Escorpiões

Na tarde de ontem (29), o Jornal Regional recebeu informações de que moradores do bairro Nova Catanduva I , em que estaria havendo uma infestação de escorpiões na região, mais precisamente na Rua Parati.

Os moradores alegam que os escorpiões estão se proliferando devido dois motivos, atrás das casas da Rua Parati, que é a última rua já para começar o nova Catanduva 2, existem terrenos com muito mato, segundo um morador, ele acredita que o terreno possa ser da prefeitura, já o outro motivo é as inúmeras baratas que saem do bueiro e com isso atrai mais escorpiões. Uma moradora que não quis divulgar o nome, contou que tem criança pequena que ainda engatinha e fica no chão e por esses dias ela se assustou, pois achou escorpiões debaixo do berço da criança. “Quando eu vi entrei em choque comecei a chorar, pois a minha criança fica no chão, está na fase de engatinhar e não quer ficar mais no colo e não tenho mais paz e sossego, pois preciso ficar atenta, tenho muito medo de escorpiões principalmente pelo meu bebê, se picar eu não tenho nem condições de chegar ao hospital”.

Ela ainda contou que o EMCAa já foi até o local e disse que era para que os moradores colocassem uma telinha no bueiro que fica na rua, eles acharam um absurdo pois se o bueiro está na rua não é da conta dos moradores e sim da prefeitura além disso, muitos moradores nem tem condições de comprar essa tal telinha.

O Regional entrou em contato com a prefeitura que disse que eles vão ao local verificar os bueiros e também procurar saber se o terreno é da prefeitura e se for, já vão imediatamente fazer a limpeza do local, mas se o terreno não for da Prefeitura e for de alguém particular eles já vão autuar o proprietário que imediatamente ele tem que fazer a limpeza do terreno.

Ariane Pio

Da Reportagem Local