Moradores da Vila Motta Reclamam de Mato Alto e Lixo Espalhado

Os moradores da Rua Ibirá, localizada na Vila Motta, reclamam do mato alto e do lixo espalhado pelos locais. O Jornal O Regional, recebeu denúncias de que insetos estão invadindo as casas, o que tem causado transtornos.

“Assim se encontra o final da Rua Ibirá, na Vila Motta, está virando uma selva. Ninguém toma providências, no meio desse mato passa um riozinho que quando chove sofremos com as enchentes, cadê as autoridades que ninguém faz nada”, relatou a moradora, que preferiu não se identificar.

O abandono e o mato alto no local acabam deixando os moradores preocupados com insetos e animais peçonhentos. Além de alagamentos em épocas chuvosas.

Entramos em contato com a Prefeitura de Catanduva, questionando se o local está na programação de limpeza, porém, até o fechamento desta edição não obtivemos resposta.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local