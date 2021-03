Moradora do Parque Iracema Reclama do Descarte de Animais em Terreno Baldio

Uma moradora do Parque Iracema relatou ao Jornal O Regional que um gato morto foi abandonado, na última terça-feira, dia 16, na Rua Porto Ferreira, localizada no Parque Iracema. Os moradores no entorno do terreno estão mantendo as portas e janelas trancadas para evitar o mau cheiro. Ainda de acordo com a moradora, o mau cheiro tem causado transtorno da região. Diante disso, ela resolveu tomar providências. “Gostaria que a população fosse informada sobre o que faz cada órgão da Prefeitura. Na terça-feira, encontrei um animal morto no terreno ao lado da minha casa, achei que o caminhão de lixo que passou no dia do ocorrido, recolheria o animal do local, porém, não aconteceu. Na quarta-feira, entrei em contato com a Prefeitura, questionei qual órgão é encarregado de fazer o serviço, fui informada para entrar em contato com a SAEC. Em contato com a autarquia, alegaram que são responsáveis apenas pelos lixos recicláveis, fui orientada a ligar para o Centro de Zoonoses, que segundo me informaram, são os responsáveis pelo recolhimento de qualquer tipo de animal encontrado morto na cidade. Diante disso, liguei para o Zoonoses, a funcionária que me atendeu, informou que iria passar a situação para a veterinária”, relatou a moradora.

Apesar das incontáveis ligações, a moradora informou que nenhuma providência foi tomada. “Há três dias o animal ainda está no local. O mau cheiro está horrível, pelo que contei há 18 urubus na minha garagem e na rua. Entrei em contato com o Zoonoses, mas o telefone estava a todo tempo ocupado”, completou. A equipe do Jornal O Regional entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, porém, até o fechamento desta edição não obtivemos resposta.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local