Morador Denuncia Uso Indevido de Vaga Exclusiva Por Veículo da Prefeitura

Respeitar as vagas para idosos e deficientes físicos, mais do que cordialidade, é um dever previsto em lei. Porém, funcionários da Unidade de Saúde Familiar Dr. José Rocha, não estão seguindo as normas do Código Brasileiro de Trânsito.

A Equipe do Jornal O Regional, recebeu na quinta-feira (27), uma denúncia de um dos moradores do bairro.

De acordo com o munícipe, que possui uma deficiência, frequentemente ele busca medicamentos na USF do Conjunto Habitacional Angelo Gavioli e todas às vezes se depara com o veículo da Secretaria de Saúde estacionado na vaga reservada para deficientes.

“A gente chega para estacionar na plaquinha da gente, e nós não conseguimos estacionar porque eles estão lá atrapalhando e nós temos que perder muito tempo tentando estacionar para conseguir retirar o medicamento. Todas as vezes é a mesma situação, o carro sempre está parado na vaga reservada para deficientes”, explicou.

Questionada a Prefeitura de Catanduva enviou a seguinte nota. “A Prefeitura de Catanduva lamenta o episódio e pede desculpas ao cidadão pelo procedimento inadequado. O veículo é utilizado pela organização de saúde Mahatma Gandhi. A gerência da unidade de saúde e o motorista responsável serão notificados para que o fato não se repita.”

O Hospital Mahatma Gandhi também se pronunciou a respeito do ocorrido. “Pedimos desculpas ao munícipe pela falha imperdoável. As vagas de deficientes são exclusivas e necessárias. Estamos verificando o ocorrido que, pelo que levantamos, foi um caso isolado, mas buscaremos mais informações para que o fato não se repita em hipótese alguma. Pedimos desculpas ao usuário e à Prefeitura pelo transtorno causado. Após apuração o envolvido, ou os envolvidos, será penalizado. Nada justifica estacionar veículo em vaga de deficiente. Esclarecemos ainda que todos os colaboradores serão novamente orientados para que tal situação não se repita em nenhuma das unidades.”

O desrespeito às vagas de pessoas com deficiência e idosos em estacionamentos privados de uso público sem a credencial é infração gravíssima com sete pontos na carteira de habilitação. A multa que era R$ 53,20 passou para R$ 293,47. Antes da lei nº 13.281 de 04 de maio de 2016, estacionar em nas vagas reservadas era infração leve (três pontos) e a multa era de R$ 53,20.

Outra alteração no código de trânsito foi com relação às multas.

O valor das infrações sofreu reajustes e a gravíssima passou de R$ 191,54 para R$ 293.47; grave de R$ 127,69 para 195,23; média de R$ 85,13 para R$ 130, 16; leve para R$ 53,20 para R$ 88,38. A pontuação continua as mesmas: 7, 5, 4, 3 respectivamente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local