Morador De Catanduva É Preso Com 89 Tijolos De Maconha Em Sua Casa

Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar, no bairro Teodoro Rosa Filho, em Catanduva, na noite de quinta-feira (1). De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, os policiais passaram na frente de uma casa conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes e avistaram um motociclista, que tentou fugir ao avistar a viatura da corporação.

A equipe policial perseguiu o suspeito e conseguiu realizar a abordagem. Questionado sobre o motivo da fuga, o suspeito afirmou à polícia que tinha uma grande quantidade de drogas dentro da casa dele.

Ainda segundo a polícia, a equipe foi até a casa do homem, onde encontrou 89 tijolos de maconha, totalizando 82 quilos, duas mudas de maconha, 2.964 pinos de cocaína, e um revólver calibre 38. O homem foi levado para a delegacia, onde recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

Já na Rodovia Cezário José de Castilho, outro homem foi preso também nesta quinta-feira (1) por tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ele estava com 40 quilos de maconha no carro. A apreensão foi em uma rodovia que passa por Itajobi. A polícia abordou o veículo após receber uma denúncia anônima. O homem dirigia sentido Catanduva à Itajobi.

O motorista se recusou a dar informações do destino da droga. Ele foi preso em flagrante e levado para a cadeia pública de Novo Horizonte.

Ariane Pio

Da Reportagem Local