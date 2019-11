MNC Divulga Programação Da II Semana Da Consciência Negra em Catanduva

Tendo começado no último domingo, dia 17 de novembro, a II Semana da Consciência Negra traz oficinas culturais, palestras, debates, dança, música e, inclusive, um piquenique coletivo para toda Catanduva e região. Encabeçado pelo MNC – Movimento Negro de Catanduva, todos os eventos são gratuitos e abertos à população.

Hoje, dia 19 de novembro, é vez das Oficinas Afro: Pintura Étnica; Abayomi; Turbante. Será na escola municipal Nelson de Macedo Musa, localizado na rua Cubatão, número 1032, a partir das 18h30.

No dia 20, será vez da exibição do filme ‘Nossas Contas’, do diretor catanduvense e artista Rafael Back. Aos interessados, será no auditório da Biblioteca Municipal, às 19h30. Dia 22, próxima sexta-feira, irá ocorrer a palestra ‘Religiões de Matriz Africana e Intolerância Religiosa’ no auditório do Sindicato dos Bancários (rua Pernambuco, número 156), às 20h00.

Dia 23, a Praça da República será palco de uma Tenda Multicultural a partir das 9h00, e para finalizar a Semana, um kizomba (piquenique) junto ao projeto ‘Vamos Falar Sobre’, em que será debatido, em uma roda de conversas, sobre ‘Enfretamento ao Racismo’. Será na Praça da Matriz, a partir das 16h00.

“Durante esta semana, realizamos um trabalho não somente da disseminação e valorização da cultura, mas de conscientização e análise da realidade da pessoa negra, discutindo avanços, retrocessos, em como legitimar de fato a democratização e causas igualitárias de tratamento e oportunidades em todas as esferas sociais. Enquanto sociedade, precisamos de engajamento coletivo e incisivo perante todas as pautas que norteiam essa temática. Somos pretos durante os demais 11 meses do ano e o grande desafio é dar continuidade ao trabalho de visibilidade, promoção, representatividade e principalmente perpetuar nossa subjetividade ao longo desse processo!”, disse a membro do MNC, Taise Braz.

