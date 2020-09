Miss e Garota Plus Size Noroeste Paulista Avançam Para Final Com Participantes De Catanduva

A primeira edição oficial do Miss Plus Size Noroeste Paulista e do Garota Plus Size Noroeste Paulista é organizada por Alessandra Fernandes que também é produtora do evento. Começou com o primeiro encontro com as candidatas em 19 de janeiro deste ano.

Com a chegada da pandemia, o evento foi adiado, onde a final era para ter acontecido em maio, nesse período a organizadora continuou com contato quase diário com as candidatas através do grupo do whatsapp e as redes sociais, no Facebook e Instagram.

O Miss Plus Size conta com 21 participantes sendo de sete cidades da região. Foram 27 candidatas de 16 cidades que participaram dessa primeira etapa e no dia 15 de julho, 12 que passaram para a 2° fase. Segundo Alessandra concorrem no Garota Plus Size duas candidatas e no Miss sete candidatas de Catanduva.

“No dia 23/07 tivemos a semifinal com juradas virtuais dentre elas, Renata Issas que a pioneira no segmento Plus Size no Brasil. Nessa semifinal oito candidatas passaram para a final. Então assim que a pandemia diminuir e tivermos a liberação do governador para termos eventos com público, aí iremos marcar a nova data para essa super final de Dois Concursos Plus Size Oficiais no mesmo dia” explica a organizadora.

Quanto a premiação o evento terá faixa, coroa e presentes de patrocinadores. “Teríamos prêmios em dinheiro, porém com a pandemia perdemos importantes patrocinadores. Se conseguirmos outros patrocinadores e apoiadores poderemos voltar a pensar na premiação em dinheiro”.

Agora para a final os números das candidatas ficaram assim: no Miss Plus Size Noroeste Paulista com 21 candidatas e o Garota Plus Size com 8 candidatas. Ao todo teremos 14 cidades sendo representadas.

Alessandra Fernandes tem 45 anos, mãe e avó. Onde participou do o mundo Plus em Caraguatatuba, morou por cinco anos e fui eleita Musa na categoria Sênior em 2018. Ela conta que resolveu trazer esse projeto pra região do interior de SP para poder dar a oportunidade de mulheres comuns se olharem no espelho e se amarem como são.

“Principalmente as Mulheres Gordas, pois a primeira coisa que ensino é que gorda não é xingamento, assim como Magra não é elogio. Essas palavras são apenas um tipo físico” finaliza Alessandra.

Ariane Pio

Da Reportagem Local