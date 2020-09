Ministro da Saúde Defende Tratamento Precoce de Casos de Covid-19

Durante a participação no seminário virtual realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, reforçou a importância do tratamento precoce aos primeiros sintomas de Covid-19.

“Ficou claro que o manejo do paciente precisa ficar escrito nas orientações do Ministério da Saúde, que ele deve imediatamente procurar o médico para o diagnóstico clinico por meio de exames laboratoriais”, pontuou Pazuello. Ele ainda defendeu que o paciente precisa de acompanhamento médico durante todo o tratamento para que seja possível identificar o período correto para realização de cada tipo de teste e para cada procedimento, considerando o estado clínico.

A política de atuação no tratamento precoce tem sido reforçada pela pasta, após a experiência dos primeiros meses da pandemia. “Entendemos que nós não deveríamos deixar as pessoas em casa aguardando uma falta de ar, por exemplo. Se fizéssemos isso, nós estaríamos aumentando o risco de morte em percentuais que não tem comparação”, completou.

Na oportunidade, o ministro interino apresentou o programa Mentalize, lançado no final de agosto para promover ações de saúde mental ao brasileiro diante do cenário de Covid-19. “O programa foi pensado para tratar as consequências dos distúrbios emocionais e psicológicos que poderão surgir”, afirmou.

O webinar “O Ministério Público e o direito ao tratamento precoce da Covid-19: limites e possibilidades” debateu questões médicas e jurídicas que colaboram para o fortalecimento da atuação institucional do Ministério Público. A conferência foi conduzida pelo diretor-geral da ESMPU e subprocurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco; pelo corregedor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Rinaldo Reis Lima; e pelo presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público (CNPG), Fabiano Dallazen.

Com a hashtag #NãoEspere, o Ministério da Saúde tem realizado ações de conscientização nas redes sociais para reforçar a importância do tratamento precoce de Covid-19. É comprovado que aumentam as chances de recuperação e a ocorrência de casos mais graves e, consequentemente, do número de internações, podem diminuir. A nova diretriz da pasta busca adequar o atendimento às melhores evidências médicas e evitar os óbitos por Covid-19.

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por meio de contato próximo, de aperto de mão, por gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e de objetivos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos e teclados de computador.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local