Ministério Público Arquiva Investigação Sobre Números de Leitos Para Covid-19

O Ministério Público de Catanduva arquivou a apuração inicial sobre o número de leitos exclusivos para a Covid-19 no Hospital Unimed São Domingos. Os promotores de Patrimônio Público, do Consumidor e da Saúde Pública entenderam que divergências no número de leitos não influenciaram as análises do Plano São Paulo que trata sobre a flexibilização da quarentena. Recentemente, a promotoria questionou o real número de leitos por conta de duas informações serem divulgadas. O Hospital São Domingos tem 14 leitos de UTI adulta e 2 leitos de UTI pediátrica e não 22 como havia sido citado. “O Hospital negou qualquer erro ou inconsistência, informando que, de fato, possui 14 leitos de UTI adulta e 2 leitos de UTI pediátrica para o Covid 19. A DRS esclarece que a inconsistência não interferiu na contabilidade dos leitos de Covid da região. Ainda, para espancar qualquer dúvida, solicitou-se informação circunstanciada da Secretaria de Saúde do Município, cuja resposta acabou de aportar à Promotoria, trazendo a confirmação da veracidade das informações prestadas pelo Hospital no Censo Covid, informando que tais informações estão também corretas no CNES, que se as informações estavam erradas eram no CNES, e não no Censo Covid, confirmou que vistoriaram o Hospital recentemente e atestaram a veracidade das informações quanto aos leitos e, por fim e sobretudo, esclareceram a maior dúvida do Ministério Público, que para a contabilidade do Plano São Paulo é o Censo Covid que é utilizado, o qual não estava errado e os leitos existentes no Hospital correspondem realmente aos leitos declarados no Censo Covid”.

