Ministério Mudança de Vida de Catanduva Promove Café da Manhã Para Pacientes do AME

Amor não é sentimento, é atitude. Com esse objetivo, o Ministério Mudança de Vida de Catanduva promove todas as terças-feiras, às 7h da manhã, a distribuição de café da manhã para pacientes e acompanhantes do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e o Hospital Emílio Carlos (HEC).

De acordo com o líder espiritual da igreja, Pastor Gabriel Pádua, o foco da ação é realizar o apoio espiritual e simultaneamente o trabalho de assistência social. “O trabalho é uma união da parte espiritual com a área assistencial. É o que aprendemos na Bíblia, o próprio Senhor disse ‘Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber’ (Mateus 25:35-45), nós entendemos que uma coisa que está totalmente relacionada à outra.”

Durante a distribuição do café da manhã, os voluntários também realizam a entrega do jornal da igreja, que contém testemunhos, histórias de superação e mensagens de fé e esperança. Também é realizada uma corrente de oração pelo ambulatório e hospital.

Além do trabalho semanal no AME e no HEC, a entidade religiosa também promove ações em asilos, orfanato, casas de recuperação, doação de sangue e anualmente o trabalho Natal, Família e Crianças Felizes, com a distribuição de cestas básicas e brinquedos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Todas as ações sociais desenvolvidas na instituição são mantidas através de doações de membros e não membros.

Para conhecer os trabalhos ou realizar doações, basta entrar em contato através do telefone (17)3523-3971. O Ministério Mudança de Vida de Catanduva fica localizado na Rua Parque das Américas, 120 – Centro (em frente ao Terminal Urbano).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local