Ministério Lança Painel de Monitoramento da Educação Básica na Pandemia

Com o objetivo de servir como uma solução tecnológica, auxiliando dirigentes municipais e secretários estaduais de educação, bem como diretores escolares, na tomada de decisões, no contexto da pandemia da Covid-19.

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), lançou o Painel de Monitoramento da Educação Básica no Contexto da Pandemia, que disponibiliza informações acerca da situação da educação básica pública brasileira diante dessa nova realidade.

As informações apresentadas no Painel são oriundas de bases de dados oficiais educacionais e sanitárias, além das coletadas junto às redes de ensino públicas do país.

São dispostos na plataforma o número de matrículas, escolas e turmas, a quantidade de docentes, além de diversos mapas e gráficos que mostram, de forma objetiva e simplificada, o número de casos de Covid-19 em cada região do país e outras informações importantes que envolvem o tema da educação e a pandemia.

Sendo mais um instrumento proposto pelo MEC para levar informação facilitada no contexto do enfrentamento da Covid-19, a ideia é que o Painel seja útil para comunicar não só aos gestores, mas também à sociedade, informações referentes aos problemas enfrentados pela educação básica no contexto dessa pandemia, que trouxe consigo grandes desafios e tem afetado sobremaneira a educação escolar de nossas crianças, adolescentes e jovens.

Ariane Pio

Da Reportagem Local