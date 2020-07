Ministério Jovem De Catanduva Realiza Entrega De Doações De Agasalhos

No domingo (05) o Ministério Jovem Diocese de Catanduva RCC entregou as doações de roupas de frio para as pessoas carentes. O evento este ano foi feito bem diferente já que a cidade segue regras de isolamento social.

O evento foi intitulado como “Missão Jesus no Agasalho”.

Durante os dias 13 e 20 de Junho, aconteceu o Drive Thru, para a Missão Jesus no Agasalho. Foi um evento em que pessoas interessadas em doar roupas de frio, cobertor ou outro tipo de doação entregasse de forma que seguisse as regras do isolamento social.

O doador iria de carro e uma pessoa da organização do Ministério Jovem Diocese de Catanduva RCC estaria na calçada esperando a doação dentro do horário estipulado. Foram dois sábados e houve muitas doações.

Todas as roupas foram destinadas para as famílias mais necessitadas, das localidades Paróquia Santa Rita de Cássia (Projeto Sopão) para 43 pessoas e Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Bairros: Nova Catanduva 1, Flamingo, Gaviolli e Parque Ipiranga) para 14 famílias.

“Agradecemos todas as pessoas, que de alguma forma, fizeram as suas doações. Deus abençoe!” ressaltou os organizadores do evento Ministério Jovem Diocese de Catanduva RCC.

Eles ainda citaram uma belíssima e conhecida passagem para terminar o evento e postar em rede social: “Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste me ver. Mateus 25; 35 – 36”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

