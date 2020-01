Ministério Do Turismo Tem Recorde De Inscrições Para Gestor

O número de inscritos no Curso Gestor de Turismo atingiu o seu recorde nessa edição, segundo dados do Ministério do Turismo. Mais de 10 mil pessoas se cadastraram para realizar a formação, ante 9.794 no ano passado. Os interessados têm até o dia 3 de maio para se inscreverem e até o dia 6 de julho para concluírem as aulas no curso gratuito e online promovido pelo Ministério do Turismo.

A qualificação tem como público-alvo brasileiros e estrangeiros maiores de 18 anos, preferencialmente gestores públicos e privados de qualquer atividade relacionada ao setor de turismo. A carga horária de 50h é dividida em 35 unidades e abrange os seguintes temas: planejamento; elaboração de projetos; legislação sobre turismo e contratações; programas e ações do MTur. O aluno terá acesso às vídeo-aulas e atividades por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet, como smartphone, tablet ou computador. O certificado de curso profissionalizante é emitido pelo próprio estudante na plataforma do Canal Gestor de Turismo. No ano passado, 9.794 pessoas se inscreveram, entre brasileiros dos 27 estados e estrangeiros de 17 países. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os maiores emissores nacionais de inscrições. Por outro lado, Argentina e Portugal lideraram em número de alunos internacionais inscritos. Dúvidas e informações adicionais podem ser respondidas pela central de atendimento: 0800 200 8484 e pea@turismo.gov.br.

BBA – Outro curso ofertado pelo Ministério do Turismo qualifica profissionais de turismo. O Brasil Braços Abertos (BBA) é uma capacitação gratuita e online voltada para a qualificação dos serviços de atendimento ao turista. A 4ª edição do BBA alcançou a marca de 15.898 inscritos. Os alunos têm até o dia 30 de março para concluir as aulas. O site para mais informações e inscrições é:http://gestor.turismo.gov.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local