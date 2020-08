Ministério do Turismo Divulga Valores que Serão Transferidos Para Apoiar Cultura

O Ministério do Turismo anunciou na última sexta-feira, os valores que serão repassados aos estados e Distrito Federal para ações emergenciais de apoio ao setor cultural e seus trabalhadores durante a pandemia de coronavírus. O recurso, no valor de R$ 3 bilhões, foi estabelecido pela Lei 14.017/2020, mais conhecida como Lei Aldir Blanc, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 29 de junho. O dinheiro será repassado aos estados e municípios que têm a responsabilidade de fazer a distribuição.

De acordo com a lei, metade dos R$ 3 bilhões é destinada aos estados e Distrito Federal. O valor foi definido por uma equação que considerou: 20% dos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e 80% em relação à proporção da população. Já o cálculo dos valores que serão passados aos municípios considerou: 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 80% em relação à proporção da população.

Para Catanduva, segundo a Confederação Nacional de Municípios, a fatia será de R$ 834 mil. O recurso poderá ser usado para pagamento de renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura – R$ 600 pelo período de três meses -, subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais – entre R$ 3 mil e R$ 10 mil – e iniciativas de fomento cultural, como: editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções, entre outros. Para as ações de fomento foi definido um percentual mínimo de 20%, o equivalente a R$ 600 mil.

Os valores serão transferidos do Fundo Nacional da Cultura, administrado pelo Ministério do Turismo, preferencialmente para os fundos estaduais, municipais e distritais de cultura. No caso de não haver fundo para a realização da transferência, o dinheiro poderá ser repassado para outros órgãos responsáveis pela gestão desses recursos.

Toda a operacionalização dos repasses será feita por meio da Plataforma + Brasil. Por isso, os gestores estaduais e municipais precisam detectar os usuários que possuem o perfil de gestor de convênios. O gestor deve estar atento para em breve entrar na Plataforma, cadastrar o plano de ação e indicar a agência de relacionamento no Banco do Brasil para onde será feita a transferência. O estado/município deverá enviar um relatório de gestão e recolher os recursos não aplicados em um prazo de até 180 dias.

Em Catanduva, um cadastramento foi iniciado há uma semana. O cadastro deverá ser feito de forma voluntária pelos profissionais da área da cultura até o dia 10 de agosto por meio do site www.catanduva.sp.gov.br/cultura/cadastro. Para quem não tem acesso à internet, o formulário poderá ser preenchido na Estação Cultura, situada na rua Rio de Janeiro, nº 100, mediante agendamento prévio pelo telefone (17) 3531-5100.

Karla Konda

Editora Chefe

