Ministério do Trabalho e Emprego Deixa de Atender em Catanduva

A Agência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) fechou suas portas em Catanduva. O anúncio foi divulgado por meio das redes sociais. A população lamenta o ocorrido. O posto localizado na Cidade Feitiço atendia a Catanduva e mais 15 municípios da região. Agora, aqueles que precisam dos serviços do Ministério devem se dirigir a uma das unidades mais próximas: Novo Horizonte ou São José do Rio Preto.

Informações extraoficiais, por funcionários do Ministério do Trabalho de Rio Preto, confirmam o fechamento e apontam que o motivo foi por falta de funcionários. “Tinham três funcionários que já tinham muitos anos de trabalho. Eles resolveram se aposentar por conta do novo governo e não tinha ninguém para colocar no lugar. Não tem concurso”, informa o funcionário que prefere não ser identificado.

O Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal) também ficou sabendo do ocorrido. Em nota informa que foi uma surpresa. “A diretoria, representantes do Sindicato estiveram na unidade para protocolar documentos e foram informados que, a partir de quinta-feira, 10 de janeiro, não haverá mais atendimento no local. Os funcionários teriam sido transferidos para a gerência de São José do Rio Preto, município no qual passarão a ser feitos os atendimentos. O Sindicato tentou contato com a agência local do Ministério do Trabalho e Emprego de Catanduva, mas ninguém atendeu ao telefonema. Com o fechamento, o MTE deixa de atender Catanduva e mais 15 municípios”, informa a assessoria de imprensa do Sinal.

O Sindicato informa ainda que desde julho de 2017, a possibilidade de fechamento já era alertada. “Em julho de 2017, sindicalistas de Catanduva se reuniram e promoveram ações para impedir que a unidade local do MTE fosse fechada. Na ocasião, entraram em contato com vereadores da cidade e deputados estaduais eleitos por Catanduva, alegando retrocesso nas relações trabalhistas. Depois do esforço, a comissão de dirigentes sindicais foi informada que o fechamento estava em análise”, constata.

Em 2014, a Agência de Catanduva ganhou novo prédio, com infraestrutura adequada e moderna. A sede estava localizada na rua Olinda, nº 66, no centro de Catanduva. Há mais de 10 anos, o Ministério do Trabalho atendia na rua Aracajú, nº 597, também no centro.

A sede de São José do Rio Preto está localizada na avenida Bady Bassit, nº 3.439. O telefone para mais informações é (17) 3232-8422.

A reportagem de O Regional ligou na unidade de Catanduva, mas ninguém atendeu as ligações. O Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão administrativo do Governo Federal, responsável em regulamentar e fiscalizar todos os aspectos referentes às relações de trabalho no Brasil. MTE é o responsável pelos assuntos de política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; para a modernização das relações do trabalho; fiscalização em segurança e saúde no trabalho; fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, bem como aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas; política salarial; formação e desenvolvimento profissional; política de imigração; e cooperativismo e associativismo urbanos.

Karla Sibro

Da Reportagem Local