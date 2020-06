Ministério Da Saúde Tem Cartilha De Como Cuidar De Pessoas Em Isolamento Com COVID

Como cuidar de um familiar infectado por COVID-19 que testou positivo e está dentro da sua casa? Essa é a dúvida de muitas pessoas das famílias que cuidam de seus entes queridos, o Ministério da Saúde tem dicas de como fazer isso sem que o cuidador possa se contaminar.

Não tenha “medo” da pessoa que você vai cuidar, ela precisa da sua ajuda. Então ela precisa ficar “isolada”, deixe-a num quarto, numa sala, numa área de pouca passagem para as outras pessoas. Se tiver um banheiro separado, tipo um “quarto de hóspedes” é lá que essa pessoa deverá ficar sem sair. Caso não tenha um lugar assim, deixe a pessoa numa sala arejada, ela deverá estar todo o tempo de máscara, deve higienizar as mãos sempre e, não sair daquele local, só sairá pra tomar banho e usar o banheiro. Se o banheiro for de uso comum, tudo bem… Não se desespere… Após a pessoa tomar banho, fazer necessidades fisiológicas, ela mesma deverá pegar um pano com álcool 70% ou água sanitária e água e passar na tampa do vaso sanitário, no chão do banheiro, nas torneiras, na pia, na maçaneta da porta. Se a pessoa for idosa, o cuidador deve colocar luvas, máscaras, prende seu cabelo e lavar tudo com agua sanitária.

Em todas as portas da casa você deve colocar um pano úmido com água sanitária, especialmente naquele ambiente em que a pessoa está. Se puder comprar copos, garfos, facas e colheres descartáveis mas, se não puder, deixe uma bacia com água e água sanitária para a pessoa colocar os talheres, copos e pratos “de molho” nesta mistura. A pessoa infectada não vai tocar na bacia, vai apenas depositar os objetos na água. Marque os talheres com esmalte para unha (vermelho), assim você tem certeza que não vai misturá-los… Marque os copos e pratos, também com as iniciais do nome da pessoa.

Cobertores, lençóis, fronhas, cobertas, travesseiros devem ficar isolados, até que a pessoa se recupere, não lave-os junto com as roupas da casa, lave-os com agua sanitária. Ofereça os remédios sempre em copos descartáveis ou num guardanapo de papel.

Cuidador e seus familiares, que estão na casa, devem manter distância dessa pessoa e devem usar máscaras também. Devem manter distância, mas, cobrí-la com amor e respeito!”

Para mais informações pode acessar o protocolo de manejo do MS: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf.

