Ministério da Saúde Ressalta a Importância da Gestão Das Doses Das Vacinas Contra a Covid

O Brasil é um país continental, com diferentes aspectos estruturais, logísticos e culturais. Nesse país gigante, a aplicação de doses em alguns municípios está acontecendo mais rapidamente do que em outros. Capitais como o Rio de Janeiro e outras cidades grandes conseguiram acelerar a vacinação. Isso porque têm uma estrutura de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Mas vale observar: todos serão imunizados. E o papel das prefeituras é fundamental nesse processo. Elas têm a obrigação de assegurar que a segunda dose chegue a todos que já tomaram a primeira. Só assim, o processo de imunização seguirá o ritmo correto.

O Ministério da Saúde já enviou quantidade suficiente da vacina Sinovac para a aplicação das duas doses nos públicos prioritários. Estará enviando em breve a quantidade necessária para os que tomaram a Oxford/AstraZeneca. Esta vacina tem prazo mais amplo entre as duas aplicações.

O Brasil já ocupa posição de destaque entre os seis países que imunizaram pessoas em tempo recorde. Em 22 de fevereiro, o Ministério da Saúde recebe doses das vacinas Sinovac e AstraZeneca, adquiridas da Fundação Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, respectivamente.

A distribuição das doses será feita de maneira igualitária e proporcional ao público alvo específico definido no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Orientações referentes para cada etapa são realizadas por meio de informes técnicos, com as definições referentes aos grupos que deverão ser atendidos com o quantitativo de doses enviado por etapa. Cabe esclarecer que o Ministério da Saúde distribui as doses aos estados, que são responsáveis pelo envio aos municípios, de acordo com necessidades e planejamentos locais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local