Ministério da Saúde Reabilita 13 Leitos do Hospital Emílio Carlos em Catanduva

OMinistério da Saúde autorizou, na quarta-feira (14), mais 333 leitos de UTI adulto ao estado de São Paulo para atendimento exclusivo aos pacientes graves com covid-19, em caráter excepcional e temporário.

A medida reforça a estrutura hospitalar e dá continuidade ao apoio que a pasta vem prestando aos estados, municípios e Distrito Federal desde o início da pandemia.

Ao total, 20 municípios paulistas foram beneficiados, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) – acesse aqui. O valor do repasse mensal será de R$ 15,9 milhões, correspondente à abril.

O hospital de Catanduva, Emilio Carlos está recebendo R$ 624 mil. Segundo a Fundação esse beneficio é para reabilitar 13 leitos que já existem. “São os leitos habilitados do ano passado, cuja habilitação venceu e o MS está habilitando novamente”.

A autorização de leitos de UTI covid-19 ocorre sob demanda dos estados, que têm autonomia. para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. Apesar disso, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença.

Ariane Pio

Da Reportagem Local