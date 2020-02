Ministério Da Saúde Pede Doação De Leite Materno Por Conta de Estoques Baixos

Durante o período feriados prolongados, os estoques de leite humano costumam reduzir. Historicamente, os primeiros meses do ano são os que têm o menor número de doações. Entretanto, o cenário em janeiro representa um dos menores índices já registrados, em torno de 10,7 mil litros de leite doados.

O leite materno possui tudo o que o bebê precisa até os seis meses de vida. Assim, a doação de leite é uma importante estratégia para a redução de mortes em bebês. Um litro de leite materno pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia.

Vanda Manfredo, enfermeira e coordenadora do Banco de Leite disse que as mães que já passaram pelo seu ginecologista devem apresentar os exames realizados do pré-natal ou do pós-natal, para comprovar se ela está bem de saúde; não fumar; não devem fazer uso de medicamentos que possam prejudicar a amamentação; não utilizar álcool ou drogas ilícitas.

Em Catanduva, existe o banco em que as doadoras têm a opção de poderem vir ou podem entrar em contato com as equipes de coleta, que vão ao domicílio da lactante para levar os itens necessários para a coleta e para buscar o leite armazenado. Geralmente, uma vez por semana. Segundo Vanda para se ter uma ideia de quanto é a demanda na cidade de Catanduva de leite materno, dependendo do número de recém-nascidos e prematuros além dos casos de bebês que são internados com patologia, são mais ou menos são 40 a 50 litros por mês.

Bebês prematuros ou de baixo peso (menos de 2,5 kg) precisam do leite materno para se recuperarem mais rápido e crescerem mais fortes e saudáveis. No Brasil, por ano, cerca de 330 mil crianças nascem prematuras e precisam da doação de leite, já que permanecem sendo assistidas nos hospitais e maternidades. Os bebês prematuros representam, em média, 11% do total de crianças que nascem anualmente, em torno de 3 milhões. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde convida todas as mulheres que amamentam a doarem seu leite e ajudarem a aumentar os níveis dos estoques dos Bancos de Leite Humano.

Em 2019, quase 65% dos bebês prematuros ou de baixo peso receberam a doação de leite humano. Os bebês internados em unidades neonatais de todo país (que não podem ser amamentados pela própria mãe) recebem as doações e, com esse gesto, têm mais chances de recuperação e ficam protegidos de infecções, diarreias e alergias que podem até matar.

Por ano, aproximadamente 150 mil litros de leite materno são coletados, processados e distribuídos pela Rede Brasileira de Banco de Leite Humano aos recém-nascidos prematuros e de baixo peso.

Para as mães interessadas o Banco de Leite de Catanduva fica Rua Belém, 519. Mais informações pelo telefone (17) 3311 3076.

