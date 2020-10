Ministério Da Saúde Oferece Inscrições Gratuitas Para Congresso De Psiquiatria Até Hoje

O Ministério da Saúde, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), oferece inscrições gratuitas para os primeiros mil médicos e cadastrados na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde” e residentes médicos do Pró-Residência Médica interessados no I Congresso Brasileiro de Psiquiatria – I CBP Online – e que ainda não tenham feito inscrição no evento.

Para garantir a participação gratuita, o profissional deve se inscrever até às 23h59 de hoje (18), por meio dos links:

Médicos cadastrados na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde”: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=60043;

Médicos do Pró-Residência Médica: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=60026

O I CBP Online acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro com novo formato a ser realizado na plataforma online da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

O congresso conta com palestrantes nacionais e internacionais abordando as mais recentes descobertas relacionadas aos transtornos mentais e seus tratamentos. Serão duas salas simultâneas de atividades, totalizando mais de 20 horas de transmissões online ao vivo. As atividades internacionais contarão com tradução simultânea para o português e o I CBP Online ainda concede 24 pontos para a Prova de Título de Especialista em Psiquiatria AMB/ABP.

Vale ressaltar que a gratuidade da inscrição para o evento é válida apenas para os primeiros mil residentes médicos ativos do Pró-Residência Médica e médicos cadastrados na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde” que preencherem o cadastro completo no link do FormSUS e que ainda não estão inscritos no I CBP.

Saiba mais sobre o evento: https://www.abp.org.br/cbponline.

Ariane Pio

Da Reportagem Local