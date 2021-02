Ministério da Saúde Lança Painel Para Divulgar Distribuição de Agulhas e Seringas Aos Estados

Na sexta-feira (19), foi criado o painel de distribuição de seringas e agulhas, dentro da plataforma LocalizaSUS, para dar mais transparência às ações do Governo Federal no enfretamento à Covid-19 no país, o Ministério da Saúde lançou.

A ferramenta permite que a população consulte informações sobre a distribuição dos insumos aos estados. Até o momento, foram distribuídas mais de 18 milhões de seringas e agulhas para apoiar estados e municípios na campanha de vacinação. Do total de insumos distribuídos aos estados e Distrito Federal, 9,5 milhões foram de seringas e 8,5 milhões foram de agulhas. No painel, é possível consultar quanto cada estado recebeu desses materiais para imunizar a população.

O cronograma de entrega dos produtos foi elaborado de acordo com a capacidade de produção industrial e dos estoques já disponíveis nos estados.

A medida é uma das ações do Governo Federal para dar suporte aos estados e municípios no enfretamento à pandemia. O Ministério da Saúde tem centralizado a aquisição de insumos, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e ventiladores pulmonares, como apoio estratégico aos estados durante a pandemia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local