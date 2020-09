Ministério da Saúde Lança Campanha Para Reforçar Importância do Tratamento Precoce

Sentiu febre, dor de cabeça, cansaço ou perda de olfato e de paladar? Procure atendimento assistência médica imediatamente.

Essa é a orientação do Ministério da Saúde aos cidadãos no combate à Covid-19.

A pasta tem realizado ações nas redes sociais para reforçar a importância do tratamento precoce da doença, com a hashtag #Não espere.

A procura pelas unidades de saúde deve acontecer assim que surgirem os sintomas, mesmo que sejam leves. Ao longo da pandemia, evidências médicas demonstraram que a demora pela busca de atendimento pode agravar os casos, que dificulta a reversão do estado clínico do paciente.

“É fundamental que a população saiba que nós só vamos ganhar essa guerra quando todos procurarem atendimento médico logo após os primeiros sintomas. Essa informação vai salvar muitas vidas”, afirmou o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello.

O tratamento precoce comprovadamente aumenta as chances de recuperação e diminui a ocorrência de casos mais graves e, consequentemente, o número de internações.

A nova diretriz busca adequar o atendimento às melhores evidências médicas e evitar as mortes relacionadas à doença.

De acordo com o Ministério da Saúde os sintomas do coronavírus são: Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, náuseas, vômitos e diarreia, cansaço, diminuição do apetite e falta de ar.

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por meio de contato próximo, através de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e de objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos e teclados de computador.

O Ministério da Saúde divulgou orientações para se proteger: lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%; ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo; não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas; se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize as mãos; mantenha distância mínima de um metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social; Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos de uso frequente; Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos; mantenha os ambientes limpos e bem ventilados; evite circulação desnecessária em lugares públicos; se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas; busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e use máscara em todos os ambientes.

