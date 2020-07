Ministério da Saúde Indefere Certificação de Entidade Beneficente ao Gasa de Catanduva

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada indeferiu a concessão de Certificação de Entidade Beneficente em Saúde ao Grupo de Apoio e Solidariedade ao Paciente com Aids (Gasa) de Catanduva. A Portaria de nº 595, de 14 de julho de 2020 foi publicada ontem no Diário Oficial da União e é assinada pelo secretário de atenção especializada à saúde, Luis Otávio Franco Duarte.

Conforme a portaria, o Gasa em Catanduva não atende requisitos estipulados pela lei federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. Mas não especifica quais seriam os requisitos não atendidos.

Dentre algumas obrigatoriedades que constam na lei, estão celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS, ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%, apresentar a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os pacientes não usuários do SUS; a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os pacientes usuários do SUS; dentre muitas outras medidas.

As entidades que conseguem a Certificação podem realizar projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, como estudos de avaliação e incorporação de tecnologias; capacitação de recursos humanos; pesquisas de interesse público em saúde.

“A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 dias a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009”, consta no documento.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook