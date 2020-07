Ministério Da Saúde Habilita 20 Leitos De UTI Para Covid-19 em Catanduva

Nesta semana foram habilitados 1.297 leitos de UTI. Os recursos são repassados no ato da publicação das portarias que autorizam as habilitações dos leitos no Diário Oficial da União. Cada leito para Covid-19 recebe o dobro do valor normal do custeio diário para leitos de UTI, passando de R$ 800 para R$ 1.600.

Para Catanduva foram habilitados 20 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva, conforme portaria publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da União. “Entre os critérios para habilitação está a capacidade de operação desses leitos, como ter equipe especializada em cuidados intensivos. A habilitação de leitos é publicada em portaria do Ministério da Saúde, no Diário Oficial da União, caso o município se enquadre nos critérios”, afirmou a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde.

Os gestores dos estados e municípios contemplados recebem o valor antes mesmo da ocupação do leito. A medida fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para todos os estados brasileiros, incluindo capitais, municípios maiores e, especialmente, pessoas menos protegidas no interior do país.

Apesar de estados e municípios terem autonomia e liberdade para criarem e habilitarem os leitos necessários, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência em saúde pública, tem apoiado irrestritamente as secretarias estaduais e municipais de saúde e investido diariamente em ações, serviços, infraestrutura e estratégias para auxiliar estados e municípios no enfrentamento da doença. Além das habilitações de leitos, a pasta também tem enviado recursos, comprado e distribuído insumos, medicamentos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de saúde, ventiladores pulmonares e testes de diagnóstico.

