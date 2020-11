Ministério Da Saúde E CNJ Assinam Acordo Para Agilizar Ações Relacionadas À Saúde

O ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Luiz Fux assinaram na terça-feira (24) o Termo de cooperação técnica com o objetivo de proporcionar aos Tribunais de Justiça (TJ) e Tribunais Regionais Federais (TRF) subsídios técnicos para a tomada de decisão com base em evidências científicas nas ações relacionadas à saúde.

Com a ação, o Ministério da Saúde espera dar celeridade aos processos, e qualificar a análise jurídica. Somente para este ano, a estimativa é de mais de 34 mil ações judiciais voltadas à saúde.

A judicialização da saúde tem tomado grande vulto, causando impactos significativos na estruturação, no funcionamento, no financiamento e na organização do SUS e na Saúde Suplementar, assim como no Judiciário.

Em 10 anos (2009 a 2019), os gastos do Governo Federal cresceram 1.172%, passando de R$ 120,1 milhões, em 2009, para R$ 1,5 bilhão, em 2019. Só até março deste ano foram gastos R$ 19,3 milhões e cadastradas mais de 15 mil ações judiciais no Ministério da Saúde. Desse total, R$1,4 bilhão correspondem às demandas por medicamento de alto custo, representando 91,4% do que foi gasto pela pasta no ano passado.

Entre as ações do Ministério da Saúde no Termo de cooperação é a consultoria a distância, para suporte técnico com avaliação, sob o ponto de vista médico, das demandas judiciais com pedido de urgência.

Ariane Pio

Da Reportagem Local