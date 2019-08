Ministério da Saúde Divulga Credenciamento de Leitos da Unidade Neonatal do HPA

Foi divulgado no Diário Oficial da União, um convênio do Ministério da Saúde com o Hospital Padre Albino, que credencia sete leitos da Unidade Intermediária Neonatal Convencional, dos quais seis são SUS, e dois leitos 100% SUS da Unidade Intermediária Neonatal Canguru. Ambas as unidades possuem equipamentos para assistência aos recém-nascidos de médio risco. De acordo com a informação, a verba destinada será de R$ 413.910,00 por ano (em 12 parcelas de R$ 34.492,50).

Tal convênio foi possível graças à articulação, junto ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta, do deputado federal Alexandre Leite (DEM). “Sabemos da necessidade enfrentada e por isso insistimos junto ao ministério para a habilitação do convênio para que tenhamos a capacidade ampla de atendimento a todos os usuários do Sistema Único de Saúde”, informou o deputado.

Neonatal

“O Serviço de Neonatologia do Hospital Padre Albino oferece assistência integral ao recém-nascido disponibilizando Unidades Neonatais com diferentes níveis de complexidade, ou seja, o recém-nascido recebe atenção de acordo com a sua necessidade ou gravidade desde o nascimento e durante sua permanência em alojamento conjunto ou nas unidades de cuidados intermediários/intensivos neonatais (UTI Neonatal)”, ressalta a nota da assessoria de imprensa da Fundação Padre Albino.

A responsável pelo Serviço de Neonatologia do Hospital Padre Albino, Luciana Sabatini Doto, reforça a importância da ação: “o credenciamento das duas unidades – Cuidados intermediários neonatais convencionais e da Unidade de cuidados intermediários Canguru – possibilita maior humanização à assistência prestada aos recém-nascidos, aproximação mais precoce possível entre a mãe e o bebê, fortalecendo o vínculo afetivo, estimula o aleitamento materno e garante o acesso mais fácil aos cuidados especializados para os recém-nascidos de risco”.

Também é reforçado que os leitos credenciados permitem, também, a transferência precoce dos bebês de alto risco para risco intermediário, o que aumenta a rotatividade e disponibilidade de leitos na UTI Neonatal, uma vez que o Hospital Padre Albino atende gestantes de alto risco de Catanduva e região.

Da Reportagem Local