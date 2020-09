Ministério da Saúde Disponibiliza Manual Para Atendimento a Gestantes e Puérperas

O Ministério da Saúde disponibilizou na terça-feira (01), o Manual de Recomendações para a Assistência da Gestante e Puérpera.

O material tem o objetivo de orientar médicos e profissionais de saúde no manejo às gestantes e puérperas durante a pandemia, além constituir diretrizes para pacientes obstétricas.

Considerando as especificidades do organismo materno, a publicação mostra formas de diagnóstico da Covid-19 em diferentes fases e o manejo mais apropriado, além de chamar atenção para a morbidade materna e perinatal decorrente da doença, diagnosticando-a oportunamente, evitando, por fim, a mortalidade materna e perinatal.

O manual foi produzido pela equipe técnica do Ministério da Saúde e contou com a participação de importantes especialistas da área e de renomadas universidades brasileiras. Isso reforça o compromisso da pasta com a gestão técnica e científica, trazendo médicos e demais especialistas para as discussões a respeito do enfrentamento da pandemia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local