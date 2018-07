Ministério da Saúde Descredencia Equipes de Saúde da Família Por Descumprimento de Prazo

O Ministério da Saúde descredenciou Equipe de Saúde da Família por descumprimento de prazos. Na portaria Nº 1.717, aparecem como descredenciadas 34 unidades. No entanto, cita como credenciados atualizadas 23 unidades.

“Ficam descredenciadas as Equipes de Saúde da Família (ESF) dos Municípios descritos nos anexos, em razão dos descumprimento do prazo estabelecido na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para cadastramento no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES)”, conta no artigo primeiro do documento. A portaria entrou em vigor em 12 de junho de 2018.

A reportagem de O Regional irá questionar a Secretaria de Saúde para saber quais serão os impactos do descredenciamento.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local