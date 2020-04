Ministério Da Saúde Concede Bonificação De 20% Sobre o Valor Da Bolsa De Residência

O Ministério da Saúde concedeu bonificação de 20% sobre o valor da bolsa paga aos residentes como reconhecimento pelo trabalho prestado e incentivo ao enfrentamento da epidemia provocada pelo coronavírus no país. O valor adicional de R$ 667 será pago diretamente aos profissionais de todas as áreas de saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, por exemplo.

Para receber o valor adicional não será necessário fazer adesão. O trâmite será feito diretamente pelas Comissões de Residência com o Ministério da Saúde para os residentes que estiverem efetivamente em atividade.

O Banco do Brasil apoiará a iniciativa disponibilizando solução 100% digital para o pagamento das bonificações aos residentes. O objetivo é ampliar a cobertura na assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e reduzir o tempo de espera nos atendimentos aos pacientes de alto risco em unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares nos casos de infecção pela COVID-19.

Atualmente, os residentes recebem o valor bruto de R$ 3,3 mil. O valor da bonificação será o mesmo para todas as categorias de saúde. A estimativa é de que cerca de 80 mil residentes sejam contemplados.

