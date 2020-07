Ministério Da Saúde Abre Consulta Pública Sobre Guillain-Barré Até 10 De Agosto

O Ministério da Saúde recebe por meio de consulta pública, contribuições de toda a sociedade para atualização do protocolo que define critérios para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com a Síndrome de Guillain-Barré (SGB). A consulta fica aberta até 10 de agosto.

As contribuições podem ser relatos de experiências ou mesmo conteúdos científicos para atualizar o protocolo que teve sua última versão publicada em 2015. Todas as sugestões são analisadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

As contribuições irão auxiliar o Ministério da Saúde na aprovação do texto final de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Após o encerramento do prazo para envio das contribuições, estas serão compiladas e apresentadas ao plenário da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) para deliberação. A Conitec foi criada em 2012 para assessorar o Ministério da Saúde na decisão de incorporação de novas tecnologias no SUS.

Os protocolos clínicos são os documentos que visam garantir o melhor cuidado em saúde diante dos recursos disponíveis no SUS. Estabelecem critérios para o diagnóstico de uma doença ou agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS.

A Guillain-Barré é uma doença rara em que os pacientes apresentam um distúrbio autoimune com impactos no sistema nervoso, sendo a maior causa de paralisia flácida generalizada. Geralmente provocada por um processo infeccioso anterior, a doença manifesta fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos.

