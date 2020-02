Ministério Da Educação Tem Programa De Leitura Via Online o ‘Conta Pra Mim’

Desenvolvido pelo MEC, o ‘Conta pra mim’ é um conjunto de estratégias simples que as famílias colocam em prática no cotidiano para auxiliar o desenvolvimento da linguagem de seus filhos, estimular as crianças a compreender melhor o que estudam, falar com mais desenvoltura e clareza, ler e escrever com autonomia e compreensão.

O Ministério da Educação lançou esse novo programa no dia 5 de dezembro, voltado para a promoção da Literacia Familiar alinhado com a Política Nacional de Alfabetização (PNA).

A finalidade da iniciativa é elevar a qualidade da alfabetização e combater o analfabetismo em todo o território brasileiro.

A importância da Literacia Familiar se dá na contribuição que ela traz para a primeira infância, ao auxiliar o processo de alfabetização na escola, além de contribuir para o hábito de leitura, reforçar laços familiares e possibilitar maior envolvimento dos pais na vida escolar de seus filhos.

Os dados mostram que o quadro de alfabetização não é bom. Nas duas últimas provas da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) as notas foram de mais de 50% dos alunos com desempenho muito abaixo do esperado. Isso significa que esses alunos não são leitores proficientes. Esse programa é a nossa resposta para mudar isso.

No site do MEC é possível encontrar um guia para a família, uma série de vídeos e recursos variados. Quer saber mais acerca do programa Conta Pra Mim?

Acesse: http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/pdf/conta_pra_mim_programa_a6_final.pdf.

Ariane Pio

Da Reportagem Local