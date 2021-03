Ministério da Educação Prorrogou Para 14 de Abril Prazo Para Convocação de Espera do Fies

O Ministério da Educação prorrogou para 14 de abril o prazo para convocação da lista de espera para estudantes interessados no processo seletivo do 1º semestre de 2021 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O prazo inicial terminaria quinta-feira, dia 18 de março.

Segundo a pasta, todos os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única estão automaticamente incluídos na lista de espera. Para saber o andamento da inscrição, o estudante deve fazer o acompanhamento pela página do Fies.

Após a convocação, quem estiver inscrito tem até três dias úteis para fazer a complementação da documentação para contratar o financiamento da faculdade que pretende cursar.

De acordo com o ministério, serão ofertadas neste ano 93 mil vagas pelo Fies.

No primeiro semestre, estarão disponíveis 40 mil vagas para 24,4 mil cursos de graduação em 1,4 mil faculdades privadas em todo o país.

Mais de 128 mil alunos estão inscritos no processo de seleção para obter o financiamento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local