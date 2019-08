Ministério Da Economia Zera Imposto De Importação De 281 Máquinas E Equipamentos

A secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia divulgou na última sexta-feira (02/08), que aprovou à medida que zera, temporariamente, as alíquotas do Imposto de Importação sobre 261 bens de capital e 20 bens de informática. O benefício, que é concedido a itens que não têm produção nacional equivalente, valerá até 31 de dezembro de 2021.

“O imposto zero sobre produtos de informática vai possibilitar um maior crescimento no segmento, pois os fabricantes conseguirão entregar os produtos a um preço menor para os distribuidores e lojistas, que consequentemente poderão oferecer preços mais atrativos ao consumidor final. Atualmente temos que pagar 16% de tarifa de importação sobre cada produto de informática que adquirimos, e a possibilidade de zerar essa tarifa representa para nós uma grande vitória. Durante o período de validade desta medida poderemos economizar e usar o dinheiro que seria gasto com as tarifas de importação para investir na expansão da loja e até gerar mais empregos”, conta o proprietário de uma loja de informática.

Até então, as alíquotas eram de 14% para bens de capital e de 16% para os de informática. “Somente em 2019 já foram concedidos um total de 1.189 ex-tarifários (regime de redução temporária do Imposto de Importação) para BK (bens de capital) e BIT (bens de informática e telecomunicações). O objetivo é promover a atração de investimentos para o Brasil, desonerando os aportes direcionados a empreendimentos produtivos”, afirmou a secretaria em nota. Segundo a Subsecretaria de Estratégia Comercial da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex) da Secint, somente em 2019 já foram concedidos um total de 1.189 ex-tarifários para BK e BIT.

A Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação (SDIC) do Ministério da Economia realizou os trâmites e as análises das duas portarias de acordo com a Resolução Camex nº 66/2014. Os procedimentos utilizam os novos critérios introduzidos pela Portaria nº 309/2019 do Ministério da Economia, que expandem a possibilidade de concessões de ex-tarifários, que ainda dependem de regulamentação da SDIC.

André Santos

Da Reportagem Local