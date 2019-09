Ministério Da Cidadania Lança Concurso De Vídeo Para Jovens De 12 A 18 Anos

Com o objetivo de incentivar jovens de todo o Brasil a exercerem a criatividade, mostrarem seus talentos e darem um primeiro passo em um dos setores que mais crescem no mundo, o audiovisual, o Ministério da Cidadania lança o edital #amorpeloBrasil. Ao todo, serão premiados 351 vídeos produzidos com celular por jovens de 12 a 18 anos de todos os estados do País e o Distrito Federal. As produções devem abordar iniciativas que contribuam para a melhoria de vida dos moradores de suas comunidades. Cada um dos vencedores vai receber prêmios que variam de R$ 3 mil a R$ 20 mil. As inscrições seguem até o dia 12 de novembro e podem ser feitas por meio do site www.cultura.gov.br/amorpeloBrasil. O edital está publicado no Diário oficial da União desta ontem (26).

“O edital é uma convocação da juventude para a arte, para mostrar os seus talentos artísticos e criar um espetáculo de beleza, de enaltecimento do amor pela pátria, do amor pelo Brasil para todos os órgãos brasileiros. É uma oportunidade para os jovens terem um primeiro contato com o setor audiovisual e, quem sabe, no futuro, poderem trabalhar com cinema, TV ou mesmo tornarem-se youtubers”, afirma o ministro da Cidadania, Osmar Terra.

No total, a premiação oferece R$ 2 milhões do Fundo Nacional de Cultura (FNC) aos contemplados, entre prêmios diretos e capacitações. A seleção vai funcionar em duas etapas: na primeira, os 12 melhores vídeos de cada unidade da federação receberão R$ 3 mil. Na segunda etapa, os vídeos classificados em 1º lugar, em cada uma das 27 unidades federativas, serão novamente avaliados – nessa fase, o 1º vai receber R$ 20 mil; o 2º, R$ 15 mil; o 3º, R$ 10 mil; o 4º, R$ 8 mil; e o 5º, R$ 6 mil reais. Os premiados que ficarem entre o 6º e o 27º lugares vão receber R$ 5 mil.

A expectativa é de que o edital revele talentos do que vem sendo produzido em todo o País, afirma o secretário-adjunto da Cultura do Ministério da Cidadania, José Paulo Soares Martins: “A nossa expectativa é que a gente possa não só fazer a mobilização de um grande número de jovens para que eles participem neste processo conosco, mas também ter um registro importante no segmento da nossa sociedade”.

As obras audiovisuais inscritas devem ser gravadas em celular, publicadas em plataformas digitais gratuitas e de livre acesso, ter duração mínima de um minuto e máxima de dois e abordar temas relacionados à promoção da cidadania. É vedada a inscrição de vídeo que aborde discurso de ódio e discriminatório, bem como propaganda política partidária, entre outros itens.

Ariane Pio

Da Reportagem Local