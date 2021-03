Ministério da Cidadania Indica Mais de Duas Mil Famílias Pobres Em Catanduva

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber os pagamentos de março nesta quinta-feira (18). Ao todo, serão contempladas mais de 14,52 milhões de famílias neste mês. É a maior folha já registrada pelo programa, com cerca de 300 mil novas concessões em relação a fevereiro.

Desde abril do ano passado, o número de famílias beneficiárias se mantém acima dos 14 milhões, a maior média da história do Bolsa Família. O valor total de repasses de março supera a cifra dos R$ 2,7 bilhões, com um benefício médio de R$ 186,49, segundo demonstrativo físico financeiro do Bolsa Família, Ministério da Cidadania e Secretaria Nacional de Renda de Cidadania.

Equivalente ao mês de março de 2021, no município de Catanduva, a estimativa de famílias pobres é de 2.386 sendo que 2.161 recebem o Bolsa Família num total para o mês de março de R$36.2577, a ajuda do beneficio é para 90, 57% de famílias atendidas e o benefício médio do valor pago para cada família de R$167,78.

Como em todos os meses, os pagamentos terão início pelos beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) final 1, seguindo até o dia 31, conforme a tabela abaixo. As parcelas mensais ficam disponíveis para saque durante 90 dias após a data indicada no calendário, e os beneficiários podem conferir no extrato de pagamento a “Mensagem Bolsa Família” com o valor do benefício.

A capacidade de atendimento do Bolsa Família leva em conta a disponibilidade orçamentária e a estimativa de pobreza em cada município. Para receber o benefício, é preciso estar com informações consistentes e sem pendências no Cadastro Único do Governo Federal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local