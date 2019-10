“Minha Gestação” Ajuda Grávida A Calcular Hora Do Parto

Hoje em dia todo mundo usa aplicativos (apps) para facilitar a sua vida e não poderia ser diferente com grávidas, para acompanhar a gravidez dia a dia, fazer registros, lista de enxoval, saber sobre o desenvolvimento do bebê, dicas de nutrição e mais, as facilidades desta ferramenta nos dias atuais podem ser uteis.

Mas vale lembrar, entretanto, que nenhum destes apps substitui o acompanhamento médico feito no pré-natal, que pode ser feito de forma gratuita pelo Serviço Único de Saúde (SUS). A intenção é complementar com dados e curiosidades sobre o crescimento do bebê.

O “Minha Gestação” tem vários downloads e pode calcular a data provável de parto, somando 280 dias (40 semanas) desde o primeiro dia da sua última menstruação. Esta data é apenas uma previsão, já que o parto pode acontecer antes ou depois.

Com interface é intuitiva o sistema oferece diversas funcionalidades, como o calendário da gravidez, que traz orientações sobre exercícios e saúde, dicas de alimentação, receitas e ideias para lidar com enjoos e outros sintomas da gravidez.

Entre os destaques do aplicativo estão os vídeos ilustrativos de como o bebê está crescendo na barriga e um comparativo com frutas e legumes que ajuda a ter uma ideia do tamanho, peso e comprimento do feto. Para quem quiser registrar o crescimento da barriga, há uma função para tirar fotos semanais e depois transformar as imagens em um vídeo.

O aplicativo pode ser baixado na App Store e na Google Play.

Ariane Pio

Da Reportagem Local