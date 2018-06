Militar de Catanduva Tem Milhões de Visualizações em Canal Sobre “Arte na Guerra”

O militar de Catanduva Robinson Farinazzo Casal tem milhões de visualizações em seus vídeos no Youtube. No canal “Arte na Guerra”, Casal aborda temas, tais como, temas históricos, conflitos atuais, estratégias e política. Cada vídeo ultrapassa milhares de visualizações, alguns atingem mais de 7,5 mil. Por conta disso, o canal está entre as três maiores comunidades virtuais na área bélica.

“O canal Arte da Guerra é um veículo de divulgação que acredita no Brasil, colocando os interesses da nação em primeiro lugar”, constata o comandante Robinson.

O youtuber convida a população de Catanduva e região a conhecer seu canal para poder se aprofundar em temas diferenciados e educativos. O objetivo é difundir conhecimentos.

“Contamos com a inscrição e participação de todos para o crescimento do canal, que se tornou uma importante ferramenta de divulgação de nossa cidade”, salienta.

Em um de seus vídeos, Casal mostra um avião do Aeroclube de Catanduva que foi recentemente restaurado.

O comandante da Marinha saiu cedo da Cidade-Feitiço e ingressou aos 16 anos de idade na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Passou em seguida pela AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras), em Resende/RJ. Também atuou como investigador da Polícia Civil.

Após se formar em duas faculdades: administração de empresas e história ingressou na Marinha, onde tornou-se um dos oficiais condecorados do país.

O canal teve destaque na rede mundial de computadores e já caminha para 30 mil membros registrados no Youtube, além de milhares de seguidores de todo o mundo em outras redes sociais.

Karla Sibro

Da Reportagem Local