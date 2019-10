Microsoft Libera Curso On-Line Sobre Programação Python

A linguagem de programação Python é a terceira mais usada do momento. Diante dessa realidade, a Microsoft decidiu oferecer um curso grátis no YouTube para quem quiser se familiarizar com essa linguagem.

Na descrição do curso, a Microsoft faz alguns elogios a Python. “Talvez você tenha interesse por causa de sua popularidade. Talvez você tenha se interessado pela sua flexibilidade. Com Python, você pode criar soluções de todas as formas e tamanhos. Você pode se aprofundar em desenvolvimento web, simplificar sua vida por meio de automação ou talvez começar a construir o futuro com aprendizado de máquina”, diz a empresa. Vale observar, porém, que o curso não é voltado para quem quer começar a programar. O curso é para quem já tem familiaridade com a lógica de programação e quer aprender apenas uma nova linguagem para sua carreira.

“Felizmente, conceitos tipicamente não mudam quando você muda de uma linguagem de programação para outra. Claro, a sintaxe pode ser diferente, mas uma declaração ‘if’ ainda é uma declaração ‘if’, mesmo se for escrita usando { } ou ‘End If’. Então não precisamos aprender ‘como’ programar, mas sim apenas como programar em uma nova linguagem”. A parte negativa é que o curso por enquanto só está disponível em inglês. Se você tem dificuldade com o idioma falado, ao menos há a possibilidade de acompanhar o conteúdo por meio de legendas, que também só estão disponíveis em inglês. Há a possibilidade de traduzir as legendas automaticamente para o português, mas como a tradução é feita pela máquina (estilo Google Tradutor), ela pode ter alguns erros que podem afetar a compreensão do assunto em alguns momentos. O link para os vídeos do curso on-line e gratuito de Python DA Microsoft: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlrxD0HtieHhS8VzuMCfQD4uJ9yne1mE6.

Ariane Pio

Da Reportagem Local