MicroPro Doa Mil Bolsas de Estudos Para Jovens de Catanduva

A MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental, com 38 escolas em cidades paulistas, incluindo uma em Catanduva, doou mais de 1.000 bolsas de estudos, pelo sistema EAD, a jovens de 13 a 22 anos. A ideia foi motivá-los durante a quarentena, de forma que não desistissem de ter uma carreira. O sucesso da campanha fez com que os empreendedores Anderson Siqueira e Fábio Affonso, que dirigem a marca, fossem ainda mais generosos: agora, eles doarão 10.000 bolsas de estudos, também no formato EAD, voltadas a toda a família. “Percebemos a procura pelo curso Jornada do Campeão por pessoas de outras faixas etárias e recebemos comentários positivos de pais de alunos, que viram a empolgação dos seus filhos com os temas propostos. Muitos diziam: até eu gostaria de participar de um curso assim! Então, ampliamos a possibilidade a eles”, informa Siqueira. O novo curso gratuito, chamado de “Desafio do Desenvolvimento Pessoal – Mude Sua Vida Em Quatro Semanas” terá aulas ao vivo, às quartas-feiras, em setembro (nos dias 9, 16, 23 e 30), às 18h, pelo sistema EAD, online, para pessoas cadastradas em todo o Brasil.

Para participar, o interessado deve acessar o link e fazer sua inscrição: www.micropro.com.br/desafio.

A MicroPro acredita que não basta oferecer aos profissionais, principalmente os jovens, formação puramente técnica. “Sem investir na formação também comportamental, os jovens chegam ao mercado de trabalho sem saber como agir e, quando conseguem emprego, perdem oportunidades por problemas comportamentais. Muitos talentos são desperdiçados assim”, diz o profissional.

A pesquisa que compôs a reportagem, realizada pela Catho, revelou que o maior entrave para a contratação de jovens, na época, era o comportamento inadequado deles (48%), superando até mesmo a falta de qualificação (25%) e de experiência (16%). Acesse o site: www.micropro.com.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local