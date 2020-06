Microempreendedores Individuais Têm Até O Dia 30 Para Entrega Da DASN-Simei

Os Microempreendedores Individuais (MEI) têm até terça-feira (30) para realizar a entrega da declaração anual de faturamento (DASN-Simei) referente ao exercício de 2019, um procedimento obrigatório exigido pela Receita Federal.

Para isso, é necessário que os empreendedores enviem o documento informando o valor total das vendas realizadas e/ou serviços prestados no período em que esteve formalizado no ano anterior.

O prazo esse ano é até o dia 30 de Junho antes era até em maio, mas devido a pandemia o prazo foi estendido. Caso o MEI não faça a declaração anual nesse período, estará sujeito à multa e ficar impedido de fazer empréstimos em instituições financeiras, além de não conseguir emitir certidões fiscais.

Quando o MEI entrega a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN-SIMEI), em atraso, fica sujeito ao pagamento de multa, no valor mínimo de R$ 50, ou de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos decorrentes das informações prestadas na DASN-SIMEI.

A notificação de lançamento da multa por atraso na entrega da declaração (MAED) é gerada no momento da transmissão da declaração e estará disponível para pagamento quando da impressão do recibo de entrega da DASN- SIMEI.

Caso o pagamento seja feito em até 30 dias, a multa será reduzida em 50%, totalizando R$ 25.

Lembre-se que nos casos de baixa de MEI, também é necessário entregar a DASN-SIMEI.

Nesse link do YouTube está disponível para quem quer aprenda a como fazer a declaração do MEI passo a passo: https://youtu.be/SsPezi8AqdQ.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

